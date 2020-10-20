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У Кривому Розі СБУ викрила торговців зброєю з сепаратистської організації

Вівторок, 20 жовтня 2020, 20:30

Напередодні місцевих виборів Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрила у Кривому Розі організаторів міжрегіонального угруповання, яке збувало зброю та боєприпаси. СБУ встановила, що фігуранти також входили до одного з громадських об'єднань, яке курується з Росії.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За версією слідства, організатори групи, двоє місцевих жителів, займалися приведенням у бойовий стан пістолетів, які отримували оптовими партіями від своїх спільників з різних регіонів країни, у тому числі з Харкова.

Готову продукцію зловмисники реалізовували у закритих інтернет-групах і на спеціалізованих сайтах.

Під час проведення обшуків вилучили 50 одиниць зброї, велику кількість бойових набоїв та запасних частин до зброї, гранати, глушники, спеціальне устаткування і чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Також в організаторів групи виявлено документальні матеріали щодо їх участі у діяльності так званого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", яке пропагує сепаратистські ідеї на шкоду територіальної цілісності України.

За оперативною інформацією, іноземні куратори організації могли використати "втемну" представників осередку для проведення екстремістських акцій під час виборів до органів місцевого самоврядування.

 

Українська правда
Теми: СБУКривий Рігсепаратизм


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