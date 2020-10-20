Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кривому Розі СБУ викрила торговців зброєю з сепаратистської організації

Вівторок, 20 жовтня 2020, 20:30
У Кривому Розі СБУ викрила торговців зброєю з сепаратистської організації

Напередодні місцевих виборів Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрила у Кривому Розі організаторів міжрегіонального угруповання, яке збувало зброю та боєприпаси. СБУ встановила, що фігуранти також входили до одного з громадських об'єднань, яке курується з Росії.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За версією слідства, організатори групи, двоє місцевих жителів, займалися приведенням у бойовий стан пістолетів, які отримували оптовими партіями від своїх спільників з різних регіонів країни, у тому числі з Харкова.

Готову продукцію зловмисники реалізовували у закритих інтернет-групах і на спеціалізованих сайтах.

Під час проведення обшуків вилучили 50 одиниць зброї, велику кількість бойових набоїв та запасних частин до зброї, гранати, глушники, спеціальне устаткування і чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Також в організаторів групи виявлено документальні матеріали щодо їх участі у діяльності так званого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", яке пропагує сепаратистські ідеї на шкоду територіальної цілісності України.

За оперативною інформацією, іноземні куратори організації могли використати "втемну" представників осередку для проведення екстремістських акцій під час виборів до органів місцевого самоврядування.

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУКривий Рігсепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: