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В Кривом Роге СБУ разоблачила торговцев оружием из сепаратистской организации

Вторник, 20 октября 2020, 20:30

Накануне местных выборов Служба безопасности совместно с Нацполицией разоблачила в Кривом Роге организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы. СБУ установила, что фигуранты также входили в одно из общественных объединений, которое курируется из России.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По версии следствия, организаторы группы, двое местных жителей, занимались приведением в боевое состояние пистолетов, получавших оптовыми партиями от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова.

Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.

Во время проведения обысков изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Также у организаторов группы выявлено документальные материалы относительно их участия в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", которое пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины.

По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать "втемную" представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления.

 

Темы: СБУКривой Рогсепаратизм


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