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Окупанти переселили в Крим пів мільйона росіян – МЗС

Вівторок, 20 жовтня 2020, 22:06

Після незаконної анексії Криму російські окупанти перетворили півострів на військову базу та продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури, заявляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Джерело: Джапарова під час віртуального круглого столу під егідою "Атлантичної ради", що був присвячений спротиву кримських татар утискам та репресіям збоку окупаційної адміністрації РФ, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Джапарової: "В тому, що стосується Криму – окупанти перетворили його на військову базу, і будь-яка дія Росії, зокрема, будь-який інфраструктурний проєкт, мають очевидне військове призначення. Навіть ті дороги, які вони збудували у Криму, призначені для посилення їх військової присутності…

Вони витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки".

Деталі: Вона зауважила, що для України ці питання є дуже чутливими, адже Росія використовує демографічну чистку як вже свій "класичний" інструмент для приховування власних злочинів. Окупанти влаштовують для місцевого населення психологічний терор, проводять свавільні арешти та систематичні обшуки з єдиною метою – залякати людей, забрати в них свободу на спротив та на самовираження.

Теми: КримокупаціяагітаціяМЗС


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