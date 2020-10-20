Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупанты переселили в Крым полмиллиона россиян - МИД

Вторник, 20 октября 2020, 22:06

После незаконной аннексии Крыма российские оккупанты превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Источник: Джапарова во время виртуального круглого стола под эгидой "Атлантического совета", который был посвящен сопротивления крымских татар притеснениям и репрессиям со стороны оккупационной администрации РФ, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Джапаровой: "В том, что касается Крыма - оккупанты превратили его в военную базу, и любое действие России, в частности, любой инфраструктурный проект, имеют очевидное военное назначение. Даже те дороги, которые они построили в Крыму, предназначенные для усиления их военного присутствия ...

Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. Мы разные цифры, но даже по российской статистике 100000 с чем россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности".

Детали: Она отметила, что для Украины эти вопросы являются очень чувствительными, ведь Россия использует демографическую чистку как уже свой "классический" инструмент для сокрытия собственных преступлений. Оккупанты устраивают для местного населения психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с единственной целью - запугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение.

Темы: КрымоккупацияагитацияМИД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция

фото, видеоЗакупка некачественных бронежилетов: экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского

Минкульт советует читать книгу о Стусе, она появится в библиотеках

инфографикаВыборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Все новости...
Крым
Президент: Мы ищем новые инструменты для возвращения территорий Украины
Россия выделит 8 млрд рублей на опреснение воды в Крыму
Президент в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ
Последние новости
22:06
Оккупанты переселили в Крым полмиллиона россиян - МИД
21:49
Лига Чемпионов: "Динамо" в Киеве уступило "Старой синьоре"
21:36
Новости экономики: министра экономики увольняют, Киев получит 200 автобусов
21:20
документПосле огласки в СМИ российскому пропагандисту закрыли въезд в Украину
21:13
Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция
20:52
Второй завод "Укрспирта" "пошел с молотка"
20:30
В Кривом Роге СБУ разоблачила торговцев оружием из сепаратистской организации
20:11
"Домыслы и русофобия": МИД РФ отреагировал на обвинения США против офицеров ГРУ
19:52
В Киев приехала первая партия из двухсот белорусских автобусов, приобретенных в лизинг
19:38
фото, видеоЗакупка некачественных бронежилетов: экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!