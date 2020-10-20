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Оккупанты переселили в Крым полмиллиона россиян - МИД

Вторник, 20 октября 2020, 22:06
Оккупанты переселили в Крым полмиллиона россиян - МИД

После незаконной аннексии Крыма российские оккупанты превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Источник: Джапарова во время виртуального круглого стола под эгидой "Атлантического совета", который был посвящен сопротивлению крымских татар притеснениям и репрессиям со стороны оккупационной администрации РФ, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Джапаровой: "В том, что касается Крыма - оккупанты превратили его в военную базу, и любое действие России, в частности, любой инфраструктурный проект, имеют очевидное военное назначение. Даже те дороги, которые они построили в Крыму, предназначенные для усиления их военного присутствия ...

Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике 100000 с чем россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности".

Детали: Она отметила, что для Украины эти вопросы являются очень чувствительными, ведь Россия использует демографическую чистку как уже свой "классический" инструмент для сокрытия собственных преступлений. Оккупанты устраивают для местного населения психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с единственной целью - запугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение.

Темы: КрымоккупацияагитацияМИД
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