В ніч на середу в декількох областях похолодає до нуля
Вівторок, 20 жовтня 2020, 22:43
У ніч на 21 жовтня в України прогнозують зниження температури повітря до 0 градусів.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Гідрометцентр
Деталі: Зокрема, у Тернопільській, Сумській, Харківській та Луганській області вночі очікується 0…+2 градуси.
На решті території прогнозують температуру +1…5 градусів, на півдні до +8…10.
Вдень у більшості областей повітря прогріється до +10…15, у південних регіонах до +18 градусів.
У середу буде переважно без опадів, дощі прогнозують тільки у Чернігівській та Сумській областях.
У Києві 21 жовтня температура вночі становитиме +3…5 градусів, вдень потеплішає до +11…13. Опадів не прогнозують.