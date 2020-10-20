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В ніч на середу в декількох областях похолодає до нуля

Вівторок, 20 жовтня 2020, 22:43

У ніч на 21 жовтня в України прогнозують зниження температури повітря до 0 градусів.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Гідрометцентр

Деталі: Зокрема, у Тернопільській, Сумській, Харківській та Луганській області вночі очікується 0…+2 градуси.

На решті території прогнозують температуру +1…5 градусів, на півдні до +8…10.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +10…15, у південних регіонах до +18 градусів.

У середу буде переважно без опадів, дощі прогнозують тільки у Чернігівській та Сумській областях.

У Києві 21 жовтня температура вночі становитиме +3…5 градусів, вдень потеплішає до +11…13. Опадів не прогнозують.

Теми: погода


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