В ночь на среду в нескольких областях похолодает к нулю
Вторник, 20 октября 2020, 22:43
В ночь на 21 октября в Украине прогнозируют снижение температуры воздуха до 0 градусов.
Источник: "Радіо Свобода" со ссылкой на Гидрометцентр
Детали: В частности, в Тернопольской, Сумской, Харьковской и Луганской области ночью ожидается 0 ... + 2 градуса.
На остальной территории прогнозируют температуру + 1 ... + 5 градусов, на юге до + 8 ... 10.
Днем в большинстве областей воздух прогреется до + 10 ... 15, в южных регионах до +18 градусов.
В среду будет преимущественно без осадков, дожди прогнозируют только в Черниговской и Сумской областях.
В Киеве 21 октября температура ночью + 3 ... + 5 градусов, днем потеплеет до +11 ... 13. Осадков не прогнозируют.