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В ночь на среду в нескольких областях похолодает к нулю

Вторник, 20 октября 2020, 22:43

В ночь на 21 октября в Украине прогнозируют снижение температуры воздуха до 0 градусов.

Источник: "Радіо Свобода" со ссылкой на Гидрометцентр

Детали: В частности, в Тернопольской, Сумской, Харьковской и Луганской области ночью ожидается 0 ... + 2 градуса.

На остальной территории прогнозируют температуру + 1 ... + 5 градусов, на юге до + 8 ... 10.

Днем в большинстве областей воздух прогреется до + 10 ... 15, в южных регионах до +18 градусов.

В среду будет преимущественно без осадков, дожди прогнозируют только в Черниговской и Сумской областях.

В Киеве 21 октября температура ночью + 3 ... + 5 градусов, днем ​​потеплеет до +11 ... 13. Осадков не прогнозируют.

Темы: погода


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