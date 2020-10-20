У Харкові не вистачає бюлетенів: поліція розслідує справу

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недостачі бюлетенів для виборів до міської ради і міського голови.

Джерело: поліція Харківщини, "Суспільне"

Дослівно: "Попередньо встановлено, що міською територіальною виборчою комісією для друку виборчих бюлетенів з виборів Харківського міського голови та депутатів Харківської міськради обрано книжкову фабрику, з якою було укладено договір. При передачі надрукованих бюлетенів виявилася їх недостача".

Деталі: Відповідна заява надійшла до поліції від заступника голови однієї з політичних партій. Якої – не повідомляється.

Начальник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко повідомив, що йдеться про недостачу 5 тис. бюлетенів. Він запевняє, що "поліція охороняла", тому не виключив, що йдеться про технічну помилку.

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