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У Харкові не вистачає бюлетенів: поліція розслідує справу

Вівторок, 20 жовтня 2020, 23:57
У Харкові не вистачає бюлетенів: поліція розслідує справу

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недостачі бюлетенів для виборів до міської ради і міського голови.

Джерело: поліція Харківщини, "Суспільне"

Дослівно: "Попередньо встановлено, що міською територіальною виборчою комісією для друку виборчих бюлетенів з виборів Харківського міського голови та депутатів Харківської міськради обрано книжкову фабрику, з якою було укладено договір. При передачі надрукованих бюлетенів виявилася їх недостача".

Деталі: Відповідна заява надійшла до поліції від заступника голови однієї з політичних партій. Якої – не повідомляється.

Начальник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко повідомив, що йдеться про недостачу 5 тис. бюлетенів. Він запевняє, що "поліція охороняла", тому не виключив, що йдеться про технічну помилку.

Знати більше: Сюрпризи місцевих виборів: що треба знати, щоб не "зламати мозок" — 2

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьполіціявибори
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