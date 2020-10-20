Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Харкові не вистачає бюлетенів: поліція розслідує справу

Вівторок, 20 жовтня 2020, 23:57

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недостачі бюлетенів для виборів до міської ради і міського голови.

Джерело: поліція Харківщини, "Суспільне"

Дослівно: "Попередньо встановлено, що міською територіальною виборчою комісією для друку виборчих бюлетенів з виборів Харківського міського голови та депутатів Харківської міськради обрано книжкову фабрику, з якою було укладено договір. При передачі надрукованих бюлетенів виявилася їх недостача".

Деталі: Відповідна заява надійшла до поліції від заступника голови однієї з політичних партій. Якої – не повідомляється.

Начальник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко повідомив, що йдеться про недостачу 5 тис. бюлетенів. Він запевняє, що "поліція охороняла", тому не виключив, що йдеться про технічну помилку.

Знати більше: Сюрпризи місцевих виборів: що треба знати, щоб не "зламати мозок" — 2

Теми: Харківська областьполіціявибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 жовтня: Зеленський у Раді, Порошенко і корупція

фото, відеоЗакупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру

Недоотримання бюджетом 2,2 млрд: ексголові податкової повідомили про підозру

Цинік, актор і піарник: у Раді розкритикували послання Зеленського

Мінкульт радить читати книгу про Стуса, вона з'явиться в бібліотеках

інфографікаВибори-2020: соціологи назвали п'ятірку електоральних лідерів

Усі новини...
Харківська область
Глава ОДА заявив, що Харків не буде дотримуватися карантину
На Харківщині кандидат у мери від "слуг" проводив безкоштовні тести на COVID-19 – "Опора"
Коронавірус: у МОЗ назвали регіони з найбільшою заповненістю лікарень хворими
Останні новини
00:18
КСУ назвав "спробою підриву авторитету" закиди "слуг" щодо розгляду антикорупційного законодавства
23:57
У Харкові не вистачає бюлетенів: поліція розслідує справу
23:22
фотоКияни при свічках зачитували книгу про Стуса біля Печерського райсуду
22:43
В ніч на середу в декількох областях похолодає до нуля
22:06
Окупанти переселили в Крим пів мільйона росіян – МЗС
21:49
Ліга Чемпіонів: "Динамо" у Києві поступилося "Старій синьйорі"
21:36
Новини економіки: міністра економіки звільняють, Київ отримає 200 автобусів
21:20
документПісля розголосу в медіа пропагандисту з РФ закрили в'їзд в Україну
21:13
Новини 20 жовтня: Зеленський у Раді, Порошенко і корупція
20:52
Другий завод "Укрспирту" "пішов з молотка"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!