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В Харькове не хватает бюллетеней: полиция расследует дело

Вторник, 20 октября 2020, 23:57
В Харькове не хватает бюллетеней: полиция расследует дело

Харьковская милиция открыла уголовное производство по факту недостачи бюллетеней для выборов в городской совет и городского головы.

Источник: полиция Харьковщины, "Суспільне"

Дословно: "Предварительно установлено, что городской территориальной избирательной комиссией для печати избирательных бюллетеней по выборам Харьковского городского головы и депутатов Харьковского горсовета избран книжную фабрику, с которой был заключен договор. При передаче напечатанных бюллетеней обнаружилась их недостача".

Детали: Соответствующее заявление поступило в полицию от заместителя председателя одной из политических партий. Какой - не сообщается.

Начальник Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что речь идет о нехватке 5 тыс. Бюллетеней. Он уверяет, что "полиция охраняла", поэтому не исключил, что речь идет о технической ошибке.

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Темы: Харьковская областьполициявиборы
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