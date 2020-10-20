В Харькове не хватает бюллетеней: полиция открыла производство
Харьковская милиция открыла уголовное производство по факту недостачи бюллетеней для выборов в городской совет и городского головы.
Источник: полиция Харьковщины, "Суспільне"
Дословно: "Предварительно установлено, что городской территориальной избирательной комиссией для печати избирательных бюллетеней по выборам Харьковского городского головы и депутатов Харьковского горсовета избран книжную фабрику, с которой был заключен договор. При передаче напечатанных бюллетеней обнаружилась их недостача".
Детали: Соответствующее заявление поступило в полицию от заместителя председателя одной из политических партий. Какой - не сообщается.
Начальник Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что речь идет о нехватке 5 тыс. Бюллетеней. Он уверяет, что "полиция охраняла", поэтому не исключил, что речь идет о технической ошибке.
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