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РФ залишається одним із найголовніших ворогів США – Пентагон

Середа, 21 жовтня 2020, 00:43

США продовжують називати Росію одним із головним ворогів та стратегічним противником. Окрім РФ, до переліку також входить і Китай. 

Джерело: міністр оборони США Марк Еспер під час онлайн-включення, організованого аналітичним центром "Атлантична рада", передає "Укрінформ"

Пряма мова Еспера: "З моменту мого призначення на посаду міністра оборони понад рік тому моїм найголовнішим пріоритетом була реалізація Стратегії національної оборони, яка наголошує, що ми перебуваємо у глобальному протистоянні з нашими найголовнішими противниками – Китаєм і Росією".

Деталі: Міністр оборони США також заявив, що додаткових викликів для нацбезпеки країни додає Північна Корея, Іран та екстремістські організації. 

Незважаючи на це, Китай та Росія залишаються головними загрозами для США. 

"З одного боку, наші головні противники – Китай та Росія – швидко модернізують свої збройні сили та використовують зростаючу потужність для того, щоби ігнорувати міжнародне право, порушувати суверенітет менших країн та змінювати баланс сили на власну користь", – заявив Еспер.

Згадали також у Пентагоні і окупацію Росією українського Криму та війну на сході. На думку Еспера, це демонструє спроби впливу на суверенітет інших держав та розхитування єдності країн та інституцій, які важливі для США.

Теми: СШАРосіяКитай


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