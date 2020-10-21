Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ остается одним из главных врагов США – Пентагон

Среда, 21 октября 2020, 00:43
РФ остается одним из главных врагов США – Пентагон

США продолжают называть Россию одним из главным врагов и стратегическим противником. Кроме РФ, в перечень также входит и Китай.

Источник: министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет", передает "Укринформ"

Прямая речь Эспера: "С момента моего назначения на должность министра обороны больше года назад моим главным приоритетом была реализация Стратегии национальной обороны, которая подчеркивает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками – Китаем и Россией".

Детали: Министр обороны США также заявил, что дополнительных вызовов национальным интересам страны придает Северная Корея, Иран и экстремистские организации.

Несмотря на это, Китай и Россия остаются главными угрозами для США.

"С одной стороны, наши главные противники – Китай и Россия – быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют растущую мощь для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу", – заявил Эспер.

Вспомнили также в Пентагоне и оккупации Россией украинского Крыма, и войну на востоке. По мнению Эспера, это демонстрирует попытки влияния на суверенитет других государств и расшатывание единства стран и институтов, которые важны для США.

Темы: СШАРосcияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зерновой сделки" ей дорого обойдется
В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: