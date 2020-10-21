США продолжают называть Россию один из главным врагов и стратегическим противником. Кроме РФ, в перечень также входит и Китай.

Источник: министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет", передает "Укринформ"

Прямая речь Эспера: "С момента моего назначения на должность министра обороны больше года назад моим главным приоритетом была реализация Стратегии национальной обороны, которая подчеркивает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками – Китаем и Россией".

Детали: Министр обороны США также заявил, что дополнительных вызовов национальным интересам страны придает Северная Корея, Иран и экстремистские организации.

Несмотря на это, Китай и Россия остаются главными угрозами для США.

"С одной стороны, наши главные противники – Китай и Россия – быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют растущую мощь для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу", – заявил Эспер.

Вспомнили также в Пентагоне и оккупации Россией украинского Крыма, и войну на востоке. По мнению Эспера, это демонстрирует попытки влияния на суверенитет других государств и расшатывание единства стран и институтов, которые важны для США.