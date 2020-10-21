Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РФ остается один из главными врагов США – Пентагон

Среда, 21 октября 2020, 00:43

США продолжают называть Россию один из главным врагов и стратегическим противником. Кроме РФ, в перечень также входит и Китай.

Источник: министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет", передает "Укринформ"

Прямая речь Эспера: "С момента моего назначения на должность министра обороны больше года назад моим главным приоритетом была реализация Стратегии национальной обороны, которая подчеркивает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками – Китаем и Россией".

Детали: Министр обороны США также заявил, что дополнительных вызовов национальным интересам страны придает Северная Корея, Иран и экстремистские организации.

Несмотря на это, Китай и Россия остаются главными угрозами для США.

"С одной стороны, наши главные противники – Китай и Россия – быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют растущую мощь для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу", – заявил Эспер.

Вспомнили также в Пентагоне и оккупации Россией украинского Крыма, и войну на востоке. По мнению Эспера, это демонстрирует попытки влияния на суверенитет других государств и расшатывание единства стран и институтов, которые важны для США.

Темы: СШАРосcияКитай


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция

фото, видеоЗакупка некачественных бронежилетов: экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского

Минкульт советует читать книгу о Стусе, она появится в библиотеках

инфографикаВыборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Все новости...
США
Трамп призвал генпрокурора США провести расследование в отношении сына Байдена
США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ
Деркач: Блокировка моего аккаунта – вмешательство в выборы в Украине
Последние новости
00:43
РФ остается одним из главными врагов США – Пентагон
00:18
КСУ назвал "попыткой подрыва авторитета" упреки "слуг" по рассмотрению антикоррупционного законодательства
23:57
В Харькове не хватает бюллетеней: полиция расследует дело
23:22
фотоКиевляне при свечах зачитывали книгу о Стусе возле Печерского райсуда
22:43
В ночь на среду в нескольких областях похолодает к нулю
22:06
Оккупанты переселили в Крым полмиллиона россиян - МИД
21:49
Лига Чемпионов: "Динамо" в Киеве уступило "Старой синьоре"
21:36
Новости экономики: министра экономики увольняют, Киев получит 200 автобусов
21:20
документПосле огласки в СМИ российскому пропагандисту закрыли въезд в Украину
21:13
Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция
Все новости...