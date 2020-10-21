Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чехія повернула "масковий режим" надворі та не виключає закриття магазинів

Середа, 21 жовтня 2020, 09:47

Уряд Чехії повернув зобов’язання носити маски у громадських місцях надворі для протидії епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, таке рішення схвалили напередодні.

20 жовтня в країні зареєстрували новий "коронавірусний" рекорд - за добу захворіли майже 12 тисяч людей (11 984), з них понад 1500 - у Празі.

Від сьогодні маски стануть обов’язковими у громадських місця надворі, на додачу до приміщень - всюди, де неможливо дотримуватися 2-метрової дистанції з іншими людьми. Водночас, це не обов’язково, якщо люди знаходяться на вулиці разом з членами родини, з якими живуть разом. 

Окрім того, зобов’язання про маски поширили і на автомобілі - якщо у ньому знаходяться люди з різних домогосподарств. Раніше вимога діяла тільки щодо громадського транспорту. 

Міністр охорони здоров’я Роман Примула не виключає, що сьогодні оголосять нові заходи - закриття магазинів, які не продають товари першої необхідності, та перукарень. 

Також, за інформацією ЗМІ, розглядають запровадження обмежень на пересування громадян, але про повну заборону виходити з дому поки не йдеться.

Нагадаємо, ще 12 жовтня Чехія знову закрила школи, ресторани й бари та обмежила зібрання до 6 осіб, щоб стримати поширення вірусу. Заходи діятимуть щонайменш до початку листопада. 

Минулими вихідними у Празі відбулася антикарантинна акція протесту за участі близько 2000 громадян, яка переросла у сутички з поліцією. Для розгону людей застосували сльозогінний газ і водомет.

Теми: ЧехіякоронавірусCovid-2019карантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нові антирекорди COVID: в Україні 6 719 хворих за добу і 141 смерть

"Слуги народу" поїхали на Донбас на два дні перед виборами

Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС

фотоКияни при свічках зачитували книгу про Стуса біля Печерського райсуду

Новини 20 жовтня: Зеленський у Раді, Порошенко і корупція

фото, відеоЗакупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру

Усі новини...
Чехія
У Чехії скандал через міністерку, яка назвала прем'єра "дебілом", не знаючи про камеру
У Празі поліція розігнала антикарантинну акцію з 2000 учасниками
Більше 150 протестувальників проти карантину затримали у Празі
Останні новини
09:49
Курс гривні до євро продовжує знижуватися
09:48
У лікарнях із COVID чи його симптомами лежать майже 23 тисячі українців
09:47
Чехія повернула "масковий режим" надворі та не виключає закриття магазинів
09:40
За тиждень на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей – ВООЗ
09:25
Кілька музеїв Берліна постраждали від масштабних актів вандалізму - ЗМІ
09:17
В Україні зросли ціни на житло
08:48
Нові антирекорди COVID: в Україні 6 719 хворих за добу і 141 смерть
08:30
"Слуги народу" поїхали на Донбас на два дні перед виборами
08:00
Головні новини вівторка і ночі: Зеленський в Раді, Порошенко і корупція
07:42
Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!