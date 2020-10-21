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Чехия вернула "масочный режим" на улице и не исключает закрытия магазинов

Среда, 21 октября 2020, 09:47

Правительство Чехии вернуло обязательства носить маски в общественных местах на улице для противодействия эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, такое решение приняли накануне.

20 октября в стране зарегистрировали новый "коронавирусный" рекорд - за сутки заболели почти 12 тысяч человек (11 984), из них более 1500 - в Праге.

С сегодняшнего дня маски станут обязательными в общественных места на улице, в дополнение к помещениям - везде, где невозможно соблюдать 2-метровую дистанцию с другими людьми. В то же время, это не обязательно, если люди находятся на улице рядом с членами семьи, с которыми живут вместе.

Кроме того, обязательства о масках распространили и на автомобили - если в них находятся люди из разных домохозяйств. Ранее требование действовало только в отношении общественного транспорта.

Министр здравоохранения Роман Примула не исключает, что сегодня объявят новые меры - закрытие магазинов, которые не продают товары первой необходимости, и парикмахерских.

Также, по информации СМИ, рассматривают введение ограничений на передвижение граждан, но полный запрет выходить из дома без важной причины пока не обсуждается.

Напомним, еще 12 октября Чехия снова закрыли школы, рестораны и бары и ограничила собрание до 6 человек, чтобы сдержать распространение вируса. Мероприятия будут действовать как минимум до начала ноября.

В прошлые выходные в Праге состоялась антикарантинная акция протеста с участием около 2000 граждан, которая переросла в столкновения с полицией. Для разгона людей применили слезоточивый газ и водомет.

Темы: ЧехиякоронавирусCovid-2019карантин
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