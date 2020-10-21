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У лікарнях із COVID чи його симптомами лежать майже 23 тисячі українців

Середа, 21 жовтня 2020, 09:48

В Україні хворими на COVID-19 або з підозрою на коронавірусну хворобу зайнято 22 977 ліжок у лікарнях, відведених для інфекційних хворих на час епідемії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Було госпіталізовано за минулу добу 1009 людей.

На сьогоднішній ранок на ліжках перебуває 22 977 людей. Це люди, яким уже підтверджений COVID-19 або з підозрою вони перебувають у лікарнях, виходячи зі свого стану, з тяжкості хвороби".

Деталі: Раніше Степанов заявляв, що в Україні готові для хворих із коронавірусом близько 36 тисяч ліжок, верхня межа можливостей - 52 тисяч ліжок.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміямедицина


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