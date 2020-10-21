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В больницах с COVID или его симптомами лежат почти 23 тысячи украинцев

Среда, 21 октября 2020, 09:48

В Украине больными COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь занято 22 977 коек в больницах, отведенных для инфекционных больных на время эпидемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Были госпитализированы за минувшие сутки 1009 человек.

На сегодняшнее утро на койках (в больницах) находится 22 977 человек. Это люди, которым уже подтвержден COVID-19 или с подозрением они находятся в больницах, исходя из своего состояния, из тяжести болезни".

Детали: Ранее Степанов заявлял, что в Украине готовы для больных с коронавирусом порядка 36 тысяч коек, верхний предел возможностей - 52 тысяч коек.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямедицина


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