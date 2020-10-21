Степанов хоче контролювати всі медзакупівлі – ЗМІ

Міністерство охорони здоров’я може знову повернути собі контроль над закупівлями, які зараз проводяться через підпорядковане йому ДП "Медичні закупівлі України", а це може нести корупційні ризики та значно розтягувати процес у часі.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на копію проєкту постанови, яку уряд має розглянути на найближчих засіданнях

Деталі: Повідомляється, що мова йде про зміни до вже затвердженого порядку використання бюджетних коштів на централізовані медичні закупівлі, яким усі закупівельні процеси відмежовані від міністерства і передані спеціалізованому держпідприємству.

Нововведеннями МОЗ може повернути собі фактично повний контроль над процесом – зокрема, виключне право формувати технічні вимоги та характеристики до товарів перед оголошенням торгів.

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Журналісти зазначають, що це загрожує внесенням заздалегідь узгоджених під конкретний товар умов, щоб не допускати інших учасників на торги.

Прокоментувати заплановані зміни міністр охорони здоров’я Максим Степанов не захотів.

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