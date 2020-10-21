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Степанов хоче контролювати всі медзакупівлі – ЗМІ

Середа, 21 жовтня 2020, 10:45
Степанов хоче контролювати всі медзакупівлі – ЗМІ
Фото 112.ua

Міністерство охорони здоров’я може знову повернути собі контроль над закупівлями, які зараз проводяться через підпорядковане йому ДП "Медичні закупівлі України", а це може нести корупційні ризики та значно розтягувати процес у часі.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на копію проєкту постанови, яку уряд має розглянути на найближчих засіданнях

Деталі: Повідомляється, що мова йде про зміни до вже затвердженого порядку використання бюджетних коштів на централізовані медичні закупівлі, яким усі закупівельні процеси відмежовані від міністерства і передані спеціалізованому держпідприємству.

Нововведеннями МОЗ може повернути собі фактично повний контроль над процесом – зокрема, виключне право формувати технічні вимоги та характеристики до товарів перед оголошенням торгів.

Журналісти зазначають, що це загрожує внесенням заздалегідь узгоджених під конкретний товар умов, щоб не допускати інших учасників на торги.

Прокоментувати заплановані зміни міністр охорони здоров’я Максим Степанов не захотів. 

Передісторія:

  • З 2015 року задля зменшення корупційних ризиків при купівлі лікарських засобів, обладнання і виробів медичного призначення закупівельні функції від МОЗ передали спочатку до міжнародних організацій. За оцінкою Рахункової палати, це одразу дозволило заощадити до 39% бюджетних коштів, а окремі ліки держава почала купувати у 67 разів дешевше, ніж це робило міністерство до 2015 року.
  • У 2018 році для виконання цих функцій було спеціально створено ДП "Медичні закупівлі України".
  • Повноцінно ДП запрацювало тільки цього року і мало б здійснити закупівлі за 14 напрямками, серед яких онкологія, серцево-судинні захворювання, гемофілія та інші. Проте через бюрократичність процедури – у червні уряд зобов’язав "Медзакукпівлі України" узгоджувати кожен крок з МОЗ – цей процес розтягнувся.
  • Повідомляється, що МОЗ міг по кілька тижнів не відповідати на листи від ДП, тим самим гальмувати початок оголошення закупівель. 
  • Крім того, у зв’язку з пандемією коронавірусу держпідприємству передали ще й  усі закупівлі за виділені МОЗ гроші з Фонду боротьби з COVID-19 – спочатку 2,4 млрд грн на засоби захисту для медиків і забезпечення лабораторій, плюс 100 млн на апарати ШВЛ, пізніше ще 5,3 млрд на обладнання для приймальних відділень. Відзначається, що вже на перших торгах ДП почало "збивати" запропоновані МОЗом ціни, що економія подекуди сягала понад 70%.
  • Журналісти відзначають: якщо уряд підтримає зміни, то і закупівлі за кошти з антиковідного фонду також опиняться під контролем міністерства.

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗдержзакупівлімедицина
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