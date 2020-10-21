Степанов хочет контролировать все медзакупки – СМИ
Министерство здравоохранения может снова вернуть себе контроль над закупками, которые сейчас проводятся через подчиненное ему ГП "Медицинские закупки Украины", а это может нести коррупционные риски и значительно растягивать процесс во времени.
Источник: Bihus.Info со ссылкой на копию проекта постановления, которое правительство должно рассмотреть на ближайших заседаниях
Детали: Сообщается, что речь идет об изменениях в уже утвержденный порядок использования бюджетных средств на централизованные медицинские закупки, которым все закупочные процессы отделены от министерства и переданы специализированному госпредприятию.
Нововведениями МОЗ может вернуть себе фактически полный контроль над процессом – в частности, исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов.
Журналисты отмечают, что это чревато внесением заранее согласованных под конкретный товар условий, чтобы не допускать других участников на торги.
Прокомментировать планируемые изменения министр здравоохранения Максим Степанов не захотел.
Предыстория:
- С 2015 года для уменьшения коррупционных рисков при покупке лекарственных средств, оборудования и изделий медицинского назначения закупочные функции от Минздрава передали сначала в международные организации. По оценке Счетной палаты, это сразу позволило сэкономить до 39% бюджетных средств, а отдельные лекарства государство начало покупать в 67 раз дешевле, чем это делало министерство до 2015 года.
- В 2018 году для выполнения этих функций было специально создано ГП "Медицинские закупки Украины".
- Полноценно ГП заработало только в этом году и должно было осуществить закупки по 14 направлениям, среди которых онкология, сердечно-сосудистые заболевания, гемофилия и другие. Однако через бюрократию процедуры – в июне правительство обязало "Медзакупки Украины" согласовывать каждый шаг с Минздравом – этот процесс растянулся.
- Сообщается, что Минздрав мог по несколько недель не отвечать на письма от ГП, тем самым тормозить начало объявления закупок.
- Кроме того, в связи с пандемией коронавируса госпредприятию передали еще и все закупки за выделенные МОЗ деньги из Фонда борьбы с COVID-19 – сначала 2,4 млрд грн на средства защиты для медиков и обеспечение лабораторий, плюс 100 млн на аппараты ИВЛ, позже еще 5,3 млрд на оборудование для приемных отделений. Отмечается, что уже на первых торгах ГП начало "сбивать" предложенные Минздравом цены – экономия местами достигала более 70%.
- Журналисты отмечают: если правительство поддержит изменения, то и закупки за средства антиковидного фонда также окажутся под контролем министерства.