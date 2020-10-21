Степанов хочет контролировать все медзакупки – СМИ

Министерство здравоохранения может снова вернуть себе контроль над закупками, которые сейчас проводятся через подчиненное ему ГП "Медицинские закупки Украины", а это может нести коррупционные риски и значительно растягивать процесс во времени.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на копию проекта постановления, которое правительство должно рассмотреть на ближайших заседаниях

Детали: Сообщается, что речь идет об изменениях в уже утвержденный порядок использования бюджетных средств на централизованные медицинские закупки, которым все закупочные процессы отделены от министерства и переданы специализированному госпредприятию.

Нововведениями МОЗ может вернуть себе фактически полный контроль над процессом – в частности, исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов.

Журналисты отмечают, что это чревато внесением заранее согласованных под конкретный товар условий, чтобы не допускать других участников на торги.

Прокомментировать планируемые изменения министр здравоохранения Максим Степанов не захотел.

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