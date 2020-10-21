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Дистанція, дезінфекція, контроль здоров'я: як працювати комісіям на виборах

Середа, 21 жовтня 2020, 10:55

25 жовтня на виборчих дільницях члени виборчкомів мають опитувати виборців щодо їхнього стану здоров'я, перед входом мають стояти дезінфектори, у приміщеннях слід дотримуватися дистанції та збиратися не більше трьох осіб біля столу, де видають бюлетені.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Степанов зазначив, що у неділю 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, на дільниці прийдуть мільйони українців, а "COVID-19 не має вихідного дня".

Він нагадав рекомендації МОЗ, як саме з технічного погляду мають відбуватися вибори. Ці рекомендації стосуються роботи виборчих комісій, а рекомендації для виборців голова МОЗ обіцяв озвучити 22 жовтня.

Пряма мова: "Перед початком голова окружної комісії повинен визначити відповідальну особу, яка буде перед входом у приміщення проводити опитування виборців щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Це стосується усіх осіб, які приходять для голосування. У членів окружної або дільничної комісії також буде опитування. Будь-яка людина з ознаками респіраторного захворювання або підвищеною температурою, вищою за 37,2, повинна покинути приміщення і звернутися до лікаря.

Під час підготовки до виборів обмежуються масові заходи у закритих приміщеннях - відвідування закладів освіти, на території яких розташовані виборчі комісії.

На вході до приміщення виборчої комісії обов'язково мають бути обладнані місця зі спиртовмісними дезінфікуючими засобами для рук. Також розміщуються інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів.

Біля входу до приміщення для голосування наноситься розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менше, ніж метр-півтора, щоб люди не підходили близько один до одного.

За можливості треба забезпечити окремий вхід та вихід із приміщення для голосування - щоб розвести потоки людей, щоб вони не перетиналися. Важливо якомога менше мати контактів людей, особливо у закритих приміщеннях.

Кількість людей у приміщенні виборчої дільниці - не більше трьох людей біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені.

Дуже важливо, щоб усі місця у приміщення для голосування - всі поверхні: столи, стільці - мали можливість проведення дезінфекції, тобто не мали тканини".

Олена Рощенко, УП
Теми: виборикоронавірусCovid-2019карантинМОЗ


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