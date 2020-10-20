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Зеленський поставив собі 3 запитання і чекає відповідей українців на 5 питань

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:48
Зеленський поставив собі 3 запитання і чекає відповідей українців на 5 питань
"Радіо Свобода"

Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що чекає на їхні відповіді на свої 5 запитань, які виборцям будуть задавати під час місцевих виборів 25 жовтня.

Джерело: Зеленський, завершуючи виступ із посланням до Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій. А для вас. Для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, громад.

У цей день я задам вам 5 запитань. І чекатиму відповіді.

Ну, а сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі. І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так! Слава Україні".

Довідка: Володимир Зеленський за 12 днів до місцевих виборів оголосив про проведення "всеукраїнського опитування" паралельно з ними: 25 жовтня біля дільниць українцям задаватимуть п'ять запитань:

- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

- Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

- Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Від УП: Ініціатива президента наразилася на шквал критики, соцмережами пішли насмішливі варіації на тему "5 питань". Зеленський закликав пропонувати інші питання на подальші опитування.

55% українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології 17-19 жовтня, планують взяти участь в опитуванні президента, але довіряти його результатам готові лише 43% опитаних.

Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

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Теми: Зеленськийопитування
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