Зеленський поставив собі 3 запитання і чекає відповідей українців на 5 питань

Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що чекає на їхні відповіді на свої 5 запитань, які виборцям будуть задавати під час місцевих виборів 25 жовтня.

Джерело: Зеленський, завершуючи виступ із посланням до Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій. А для вас. Для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, громад.

В цей день я задам вам 5 запитань. І чекатиму на ваші відповіді.

Ну а сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі. І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так! Слава Україні".

Довідка: Володимир Зеленський за 12 днів до місцевих виборів оголосив про проведення "всеукраїнського опитування" паралельно з ними: 25 жовтня біля дільниць українцям задаватимуть п'ять запитань:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Від УП: Ініціатива президента наразилася на шквал критики, соцмережами пішли насмішливі варіації на тему "5 питань". Зеленський закликав пропонувати інші питання на подальші опитування.

55% українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології 17-19 жовтня, планують взяти участь в опитуванні президента, але довіряти його результатам готові лише 43% опитаних.

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