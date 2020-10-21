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Вибори-2020: ЦВК попереджає, що підрахунок голосів виборців буде тривалим

Середа, 21 жовтня 2020, 11:43
ілюстративне фото

Центральна виборча комісія попереджає, що процес підрахунку голосів виборців після дня голосування на місцевих виборах буде тривалим.

Джерело: ЦВК

Деталі: У вересні комісія провела симуляцію підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. ЦВК розповідає про труднощі, які виникли в процесі підрахунку.

Занесення відомостей до протоколу — повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій політичних партій по 7 кандидатів, 5 – по 9 кандидатів та 5 – по 12 кандидатів) до одного примірника протоколу "від руки" зайняло 1 год 40 хв. І це за умови, що під час занесення "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" та надиктовував ПІБ кандидатів.

Щоб зменшити час оформлення протоколу, ЦВК ухвалила протокол: повні назви місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані.

 

Під час симуляції у "членів дільничної виборчої комісії" виникали питання чи вважати, наприклад, дійсним бюлетень, якщо зроблено одну позначку біля повної назви місцевої організації політичної партії та позначки у декількох квадратах із нанесеним трафаретом?

Центральна виборча комісія роз’яснила порядок заповнення бюлетеня у постанові.

Дослівно: "Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим. Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно та без ускладнень".

 

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори за новою виборчою системою.

Знати більше: Усе, що ви хотіли спитати про виборчі бюлетені, які отримаєте 25 жовтня 2020 року

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Теми: вибориЦВК


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