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Выборы-2020: ЦИК предупреждает, что подсчет голосов будет длительным

Среда, 21 октября 2020, 11:43
Выборы-2020: ЦИК предупреждает, что подсчет голосов будет длительным
иллюстративное фото

Центральная избирательная комиссия предупреждает, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах будет длительным.

Источник: ЦИК

Детали: В сентябре комиссия провела симуляцию подсчета голосов избирателей на избирательном участке. ЦИК рассказывает о трудностях, которые возникли в процессе подсчета.

Занесение сведений в протокол - полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций политических партий по 7 кандидатов, 5 - по 9 кандидатов и 5 - по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола "от руки" заняло 1 час 40 мин. И это при условии, что во время заноса "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов.

Чтобы уменьшить время оформления протокола, ЦИК принял протокол: полные названия местных организаций политических партий и ФИО кандидатов будут напечатаны.

 

Во время симуляции у "членов участковой избирательной комиссии" возникали вопросы, например, считать ли действительным бюллетень, если отметка сделана возле полного названия местной организации политической партии и отметки в нескольких квадратах с нанесенным трафаретом?

Центральная избирательная комиссия разъяснила порядок заполнения бюллетеня в постановлении.

Дословно: "Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет продолжительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений".

 

Напомним: 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы по новой избирательной системе.

Знать больше: Все, что вы хотели спросить об избирательных бюллетенях, которые получите 25 октября 

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Украинская правда

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Темы: виборыЦИК
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