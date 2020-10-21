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Коронавірус у Києві: за добу діагноз підтвердили у 559 осіб, 23 пацієнти померли

Середа, 21 жовтня 2020, 12:11
Коронавірус у Києві: за добу діагноз підтвердили у 559 осіб, 23 пацієнти померли

За минулу добу коронавірус діагностували у 559 киян, 23 людини померли. Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Вірус не відступає. І кількість хворих та летальних випадків у нас знову суттєво збільшилась. За минулу добу в Києві - 559 хворих на коронавірус. Померли 23 людини…  Одужали за минулу добу 199 людей".  

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 294 жінки віком від 18 до 87 років і 20 дівчаток від одного до 17 років. А також 221 чоловік віком від 18 до 90 рокiв і 24 хлопчики від двох до 17 років. Захворіли також 27 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 63 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 139, у Дніпровському – 78 та в Печерському районі – 66 випадків. 

 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 21 жовтня в столиці вже 31 869. Всього коронавірус подолали 11 115 мешканців, хвороба забрала життя 627 киян. 

Наразі в медзакладах столиці від коронавірусу лікуються 1666 хворих. 394 пацієнти - у важкому стані.

618 хворих отримують кисневу підтримку, 28 - під апаратами ШВЛ. Іще 147 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 463 хворих.

Кличко також зазначив, що з приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тільки минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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