Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус у Києві: за добу діагноз підтвердили у 559 осіб, 23 пацієнти померли

Середа, 21 жовтня 2020, 12:11

За минулу добу коронавірус діагностували у 559 киян, 23 людини померли. Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Вірус не відступає. І кількість хворих та летальних випадків у нас знову суттєво збільшилась. За минулу добу в Києві - 559 хворих на коронавірус. Померли 23 людини…  Одужали за минулу добу 199 людей".  

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 294 жінки віком від 18 до 87 років і 20 дівчаток від одного до 17 років. А також 221 чоловік віком від 18 до 90 рокiв і 24 хлопчики від двох до 17 років. Захворіли також 27 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 63 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 139, у Дніпровському – 78 та в Печерському районі – 66 випадків. 

 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 21 жовтня в столиці вже 31 869. Всього коронавірус подолали 11 115 мешканців, хвороба забрала життя 627 киян. 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нові антирекорди COVID: в Україні 6 719 хворих за добу і 141 смерть

"Слуги народу" поїхали на Донбас на два дні перед виборами

Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС

фотоКияни при свічках зачитували книгу про Стуса біля Печерського райсуду

Новини 20 жовтня: Зеленський у Раді, Порошенко і корупція

фото, відеоЗакупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру

Усі новини...
Київ
До Києва приїхав російський пропагандист, який відвідував окупований Крим
Київ недоотримав мільярд через зовнішні втручання у земельний кадастр – Лещенко
У Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус: вік - від 4 місяців до 102 років
Останні новини
12:28
Україна зібрала 80% врожаю зернових
12:22
Чому Україна не зможе розробити власну вакцину від COVID-19. Пояснення українського науковця
12:18
У Польщі вперше понад 10 тисяч заражень за добу
12:14
Рожкову позбавили основних повноважень
12:11
Коронавірус у Києві: за добу діагноз підтвердили у 559 осіб, 23 пацієнти померли
11:57
Алієв заявив, що Азербайджан взяв під контроль місто і 24 села
11:43
Вибори-2020: ЦВК попереджає, що підрахунок голосів буде тривалим
11:30
НАТО створить космічний центр у Німеччині
11:25
НАБУ завершило розслідувати привласнення майже мільйона екснардепом Березкіним
11:20
Курс валют на 21 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...