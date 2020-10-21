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Коронавирус в Киеве: за сутки диагноз подтвердили у 559 человек, 23 пациента умерли

Среда, 21 октября 2020, 12:11
Коронавирус в Киеве: за сутки диагноз подтвердили у 559 человек, 23 пациента умерли

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 559 киевлян, 23 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Вирус не отступает. И количество больных и летальных случаев у нас опять существенно увеличилось. За прошедшие сутки в Киеве - 559 больных коронавирусом. Умерли 23 человека... Выздоровели за минувшие сутки 199 человек".

Детали: Среди заболевших: 294 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 20 девочек от одного года до 17 лет. А также 221 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет и 24 мальчика от двух до 17 лет. Заболели также 27 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 139, в Днепровском - 78 и в Печерском районе - 66 случаев.

 

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 21 октября в столице уже 31 869. Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей, болезнь унесла жизни 627 киевлян.

Сейчас в медучреждениях столицы от коронавируса лечатся 1666 больных. 394 пациентов - в тяжелом состоянии.

618 больных получают кислородную поддержку, 28 - под аппаратами ИВЛ. Еще 147 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 463 больных.

Кличко также отметил, что с приходом осени и похолоданием начался еще сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Только на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8000 больных гриппом и ОРВИ.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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