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У Польщі вперше понад 10 тисяч заражень за добу

Середа, 21 жовтня 2020, 12:18
Фото agencjagazeta.pl

У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом вперше за час епідемії перевищив 10 тисяч випадків.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосило міністерство охорони здоров’я.

За останні 24 години в країні зареєстрували 10 040 нових підтверджених заражень та 130 смертей пацієнтів з коронавірусом. Це майже стільки ж, як рекордні 132 смерті, зареєстровані 16 жовтня.

Приріст заражень вже декілька разів наближався до 10 тисяч, але тепер вперше перетнув цю позначку.

За добу госпіталізували 477 людей, з них 32 – у реанімацію. Загалом у лікарнях перебувають близько 9430 пацієнтів з коронавірусом, з яких понад 750 підключені о кисню. 

Одужали за останню добу майже 3000 хворих.

Нагадаємо, два дні тому у Польщі оголосили про відкриття польового госпіталю для хворих на коронавірус на національному стадіоні у Варшаві. 

Теми: Польщакоронавірус


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