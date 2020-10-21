У Польщі вперше понад 10 тисяч заражень за добу

У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом вперше за час епідемії перевищив 10 тисяч випадків.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосило міністерство охорони здоров’я.

За останні 24 години в країні зареєстрували 10 040 нових підтверджених заражень та 130 смертей пацієнтів з коронавірусом. Це майже стільки ж, як рекордні 132 смерті, зареєстровані 16 жовтня.

Приріст заражень вже декілька разів наближався до 10 тисяч, але тепер вперше перетнув цю позначку.

За добу госпіталізували 477 людей, з них 32 – у реанімацію. Загалом у лікарнях перебувають близько 9430 пацієнтів з коронавірусом, з яких понад 750 підключені о кисню.

Одужали за останню добу майже 3000 хворих.

Нагадаємо, два дні тому у Польщі оголосили про відкриття польового госпіталю для хворих на коронавірус на національному стадіоні у Варшаві.