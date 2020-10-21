Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше впервые более 10 000 новых больных за сутки

Среда, 21 октября 2020, 12:18
В Польше впервые более 10 000 новых больных за сутки
Фото agencjagazeta.pl

В Польше суточный прирост зараженных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 10 000 случаев.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявило Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 10 040 новых подтвержденных заражений и 130 смертей пациентов с коронавирусом. Это почти столько же, что и рекордные 132 смерти, зарегистрированные 16 октября.

Прирост заражений уже несколько раз приближался к 10 000, но теперь впервые пересек эту отметку.

За сутки госпитализировали 477 человек, из них 32 – в реанимацию. Всего в больницах находятся около 9430 пациентов с коронавирусом, из которых более 750 подключены к кислороду.

Выздоровели за последние сутки почти 3000 больных.

Напомним, два дня назад в Польше объявили об открытии полевого госпиталя для больных коронавирусом на национальном стадионе в Варшаве.

Темы: Польшакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Польша
Белорусские военные и ЧВК "Вагнер" проведут учения у границ Польши
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: