Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Польше впервые более 10 000 новых больных за сутки

Среда, 21 октября 2020, 12:18
Фото agencjagazeta.pl

В Польше суточный прирост зараженных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 10 000 случаев.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявило Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 10 040 новых подтвержденных заражений и 130 смертей пациентов с коронавирусом. Это почти столько же, что и рекордные 132 смерти, зарегистрированные 16 октября.

Прирост заражений уже несколько раз приближался к 10 000, но теперь впервые пересек эту отметку.

За сутки госпитализировали 477 человек, из них 32 – в реанимацию. Всего в больницах находятся около 9430 пациентов с коронавирусом, из которых более 750 подключены к кислороду.

Выздоровели за последние сутки почти 3000 больных.

Напомним, два дня назад в Польше объявили об открытии полевого госпиталя для больных коронавирусом на национальном стадионе в Варшаве.

Темы: Польшакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки – источники

Выборы-2020: ЦИК предупреждает, что подсчет голосов будет длительным

Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

"Слуги народа" поехали на Донбасс на два дня перед выборами

Один военный пострадал в результате обстрела – ООС

фотоКиевляне при свечах зачитывали книгу о Стусе возле Печерского райсуда

Все новости...
Польша
FlixBus запускает 3 новые линии из Украины
В автобусах Варшавы будут показывать ролики о привлекательности Украины
Польша после ряда антирекордов откроет ковидный госпиталь на стадионе в Варшаве
Последние новости
14:04
Опрос "5 вопросов от Зеленского" профинансирует "Слуга народа"
13:54
"Летающая тарелка" стала памятником архитектуры в Украине
13:53
Зеленский подписал закон, необходимый для движения Украины в НАТО
13:51
Ожидая вспышки COVID на Львовщине, Кабмин просит у регионов предложений
13:46
В Беларуси озвучили свою версию того, сколько белорусов выехали в Украину
13:36
Свадьба во время карантина: в Украине поженились больше пар, чем развелись
13:28
Комитет рекомендует Раде проголосовать за реформу СБУ
13:27
Кремль заявляет, что РФ может обеспечить оккупированный Крым водой без Украины
13:15
Госорганы проведут более 120 тысяч проверок предприятий в 2021 году
12:39
К концу рабочей недели температура поползет вверх
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!