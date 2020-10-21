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Під кінець робочого тижня температура поповзе вгору

Середа, 21 жовтня 2020, 12:39

Найближчої доби, 22 жовтня, на більшу частину території України пошириться тепла та суха повітряна маса із Західної Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У четвер в Україні без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжях морів до 12°; удень 14-19°, у південній частині та на Прикарпатті до 21°, на північному сході країни 10-15°; у Карпатах уночі 2-5° тепла, вдень 10-12°.

У Києві - без опадів. Температура вночі 6-8°, удень 15-17°.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 22 жовтня найвища температура вдень була 21,8° у 1891 р., найнижча вночі -7,3° у 1892 р.

У п'ятницю, 23 жовтня, в Україні буде подібна погода, без опадів.

Температура в південній частині вночі 7-12°, удень 17-22°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Карпатах уночі 0-5° тепла, вдень 6-9° тепла. У Києві - без опадів. Температура вночі 7-9°, удень 16-18°.

Теми: погодаУкраїна


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