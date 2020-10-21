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К концу рабочей недели температура поползет вверх

Среда, 21 октября 2020, 12:39
К концу рабочей недели температура поползет вверх

В ближайшие сутки, 22 октября, на большей части Украины распространится теплая и сухая воздушная масса с Западной Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В четверг в Украине без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 14-19°, в южной части и на Прикарпатье до 21°, на северо-востоке страны 10-15°; в Карпатах ночью 2-5° тепла, днем ​​10-12°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 6-8°, днем ​​15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 октября самая высокая температура днем ​​была 21,8° в 1891, самая низкая ночью -7,3° в 1892 году.

 
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В пятницу, 23 октября, в Украине будет подобная погода, без осадков.

Температура в южной части ночью 7-12°, днем ​​17-22°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем ​​14-19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем ​​6-9° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 7-9°, днем ​​16-18°.

Темы: погодаУкраина
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