К концу рабочей недели температура поползет вверх
В ближайшие сутки, 22 октября, на большей части Украины распространится теплая и сухая воздушная масса с Западной Европы.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: В четверг в Украине без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 14-19°, в южной части и на Прикарпатье до 21°, на северо-востоке страны 10-15°; в Карпатах ночью 2-5° тепла, днем 10-12°.
В Киеве - без осадков. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 октября самая высокая температура днем была 21,8° в 1891, самая низкая ночью -7,3° в 1892 году.
В пятницу, 23 октября, в Украине будет подобная погода, без осадков.
Температура в южной части ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 6-9° тепла.
В Киеве - без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.