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Зеленський підписав закон, необхідний для руху України до НАТО

Середа, 21 жовтня 2020, 13:53

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про розвідку", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

"Цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації", – наголосив Володимир Зеленський.

Закон про розвідку є одним з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.

Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.

Згідно з його положеннями, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.

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Теми: НАТОУкраїнарозвідказаконодавствоЗеленський


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