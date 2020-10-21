Зеленский подписал закон, необходимый для движения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.

Об этом сообщила пресс служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

"Этот закон - не только новые возможности и новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, которая требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствование аналитической работы и качества полученной информации", - подчеркнул Владимир Зеленский.