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Зеленский подписал закон, необходимый для движения Украины в НАТО

Среда, 21 октября 2020, 13:53
Зеленский подписал закон, необходимый для движения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.

Об этом сообщила пресс служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

"Этот закон - не только новые возможности и новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, которая требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствование аналитической работы и качества полученной информации", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.

Его разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно его положениям, разведывательными органами в Украине являются разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Их основные задачи - своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определенных законом сферах.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное - их руководители, которых назначает и освобождает от должности президент.

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Темы: НАТОУкраинаразведказаконодательствоЗеленский
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