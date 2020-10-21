Суди Росії постановили виселити з Криму близько 600 українців – МЗС

Суди Росії винесли постанови про виселення з території окупованого Криму майже тисячі осіб, з яких близько 600 є громадянами України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву посла з особливих доручень політичного директорату Міністерства закордонних справ України Ларису Герасько на конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації" 21 жовтня

Пряма мова: "Російські суди винесли постанови про виселення з території Криму майже тисячі осіб, з них близько 600 – громадяни України. Також відбувається порушення міжнародного гуманітарного права, як переселення російською владою власного населення на територію АРК. За інформацією міжнародних організацій, понад 140 тисяч росіян змінили місце реєстрації на Крим".

Деталі: Герасько додала, що, згідно з гаазькими конвенціями, Росія, як держава-окупант, не має права нав'язувати своє громадянство, але при цьому РФ автоматично розповсюдила своє громадянство на всіх громадян України в Криму і осіб без громадянства. Це рішення мало абсолютно негативні наслідки для прав на проживання та свободу пересування.

Вона зазначила, що також в Криму порушують право на правосуддя, оскільки Росія, як окупаційна держава, не виконала жодної статті гаагських конвенцій і не зберегла законодавство України на території Криму.

У МЗС підкреслили, що РФ порушує в окупованому Криму основоположне право на життя, свободу і безпеку, уможливлюючи насильницьке зникнення людей (за час окупації в Криму зникли більше 40 людей, серед них проукраїнські і кримськотатарські активісти, журналісти).

Також Росія порушує права заарештованих – їм відмовляють в медичній допомозі, протиправно переводять з Криму в колонії на території Росії, утримують в нелюдських умовах, не допускають українських дипломатів до власних громадян.

Крім того, Росія порушує свободу думки, совісті, переконань, релігії (в Криму заборонені українська греко-католицька церква, "Свідки Єгови", переслідуються прихильники мусульманських груп), переслідує людей за висловлення незгоди з російським керівництвом, за критику окупації Криму навіть в соцмережах, порушує права журналістів, свободи на мирні зібрання та асоціації, право на збереження самобутності культури і традицій і майнові права жителів.

Герасько підкреслила, що Україна прикладає надзвичайно багато зусиль для припинення з боку РФ порушень прав людини, використовуючи при цьому майданчики міжнародних організацій і Міжнародного суду ООН.

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