Суды России постановили выселить из Крыма около 600 украинцев – МИД

Суды России вынесли постановления о выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи лиц, из которых около 600 являются гражданами Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление посла по особым поручениям политического директората Министерства иностранных дел Украины Ларису Герасько на конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" 21 октября



Прямая речь: "Российские суды вынесли постановления о выселении с территории Крыма почти тысячи лиц, из них около 600 – граждане Украины. Также происходит нарушение международного гуманитарного права, как переселение российской властью собственного населения на территорию АРК. По информации международных организаций, более 140 тысяч россиян изменили место регистрации на Крым".

Детали: Герасько добавила, что, согласно гаагским конвенциям, Россия, как государство-оккупант, не имеет права навязывать свое гражданство, но при этом РФ автоматически распространила свое гражданство на всех граждан Украины в Крыму и лиц без гражданства. Это решение имело абсолютно негативные последствия для прав на проживание и свободу передвижения.



Она отметила, что также в Крыму нарушают право на правосудие, поскольку Россия, как оккупационное государство, не выполнила ни одной статьи гаагских конвенций и не сохранила законодательство Украины на территории Крыма.

В МИД подчеркнули, что РФ нарушает в оккупированном Крыму основополагающее право на жизнь, свободу и безопасность, делая возможным насильственное исчезновение людей (за время оккупации в Крыму исчезли более 40 людей, среди них проукраинские и крымскотатарские активисты, журналисты).



Также Россия нарушает права арестованных – им отказывают в медпомощи, противоправно переводят из Крыма в колонии на территории России, удерживают в нечеловеческих условиях, не допускают украинских дипломатов к собственным гражданам.



Кроме того, Россия нарушает свободу мысли, совести, убеждений, религии (в Крыму запрещены украинская греко-католическая церковь, "Свидетели Иеговы", преследуются сторонники мусульманских групп), преследует людей за высказывание несогласия с российским руководством, за критику оккупации Крыма даже в соцсетях, нарушает права журналистов, свободы на мирные собрания и ассоциации, право на сохранение самобытности культуры и традиций и имущественные права жителей.

Герасько подчеркнула, что Украина прикладывает чрезвычайно много усилий для прекращения со стороны РФ нарушений прав человека, используя при этом площадки международных организаций и Международного суда ООН.

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Предыстория:

Россия оккупировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись трагическими событиями на Майдане в центре Киева и сменой власти в Украине после бегства Виктора Януковича в РФ.



