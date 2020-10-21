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Від вибуху на Одещині постраждав кандидат у депутати

Середа, 21 жовтня 2020, 14:25

У Біляївському районі внаслідок вибуху біля автозаправної станції в с.Курган постраждав кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно: "Внаслідок вибуху постраждав власник охоронної компанії - кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Також пошкоджений автомобіль, на якому пересувався чоловік".

Деталі: Повідомлення про вибух надійшло до поліції о 9.40.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки та кінологи. На час роботи служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово призупинений.

 

Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 15 та п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

Українська правда
Теми: Одеська областьвиборивибух


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