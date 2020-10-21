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От взрыва в Одесской области пострадал кандидат в депутаты

Среда, 21 октября 2020, 14:25

В Беляевском районе в результате взрыва у автозаправочной станции в с.Курган пострадал кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно: "В результате взрыва пострадал владелец охранной компании - кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета. Его с телесными повреждениями госпитализировали.

Также поврежден автомобиль, на котором передвигался мужчина".

Детали: Сообщение о взрыве поступило в полицию в 9.40.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и кинологи. На время работы службы движение на указанном участке трассы Одесса-Кучурган временно приостановлено.

 

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастных.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Украинская правда
Темы: Одесская областьвиборывзрыв


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