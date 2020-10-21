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Єврокомісія домовилась з Johnson&Johnson про закупівлю потенційної вакцини

Середа, 21 жовтня 2020, 14:40
Єврокомісія домовилась з Johnson&Johnson про закупівлю потенційної вакцини

Єврокомісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американським розробником Johnson&Johnson.

Про це у середу оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда". 

"У той час як коронавірус швидко поширюється Європою, ми забезпечуємо отримання доз майбутньої вакцини для захисту громадян. Сьогодні ми підписали контракт з Johnson&Johnson", - написала вона у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Угода дозволить країнам ЄС закупити до 400 мільйонів доз майбутньої вакцини у компанії, уточнила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що це третій контракт з фармацевтичною компанією на поставку потенційної вакцини.

У вересні Єврокомісія підписала контракт на закупівлю до 300 мільйонів доз вакцини Sanofi/GSK та такої ж кількості доз компанії AstraZeneca.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готовий допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Єврокомісія
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