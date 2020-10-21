Еврокомиссия договорилась с Johnson & Johnson о закупке потенциальной вакцины

Еврокомиссия заключила соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса с американским разработчиком Johnson & Johnson.

Об этом в среду объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"В то время как коронавирус быстро распространяется по Европе, мы обеспечиваем получение доз будущей вакцины для защиты граждан. Сегодня мы подписали контракт с Johnson & Johnson", - написала она в своем официальном Twitter-аккаунте.

Соглашение позволит странам ЕС закупить до 400 млн доз будущей вакцины у компании, уточнила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что это третий контракт с фармацевтической компанией на поставку потенциальной вакцины.

В сентябре Еврокомиссия подписала контракт на закупку до 300 млн доз вакцины Sanofi / GSK и такого же количества доз компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов помочь Украине получить доступ к вакцине против COVID-19.