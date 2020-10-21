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Кияни, звинувачені в тортурах, задушили безхатька на дитячому майданчику в центрі міста

Середа, 21 жовтня 2020, 15:19
Кияни, звинувачені в тортурах, задушили безхатька на дитячому майданчику в центрі міста

Групі киян, які катували безпритульних людей та знімали свої дії на відео, повідомили підозру в убивстві.

Джерело: Київська міська прокуратура, речник відомства Надія Максимець в коментарі УП

Деталі: Чоловіків затримали в кінці вересня, слідство встановило причетність їх до трьох випадків знущання над безхатьками, однак в процесі розслідування з’ясувався інший кричущий факт.

В ході аналізу відеозаписів, вилучених з мобільних телефонів підозрюваних, слідчі поліції встановили причетність підозрюваних до ще одного злочину, а саме умисного вбивства безпритульного чоловіка, тіло якого з ознаками удушення було знайдено 19 вересня 2020 року на дитячому майданчику на вулиці Трьохсвятительській у Києві.

Як з’ясувалось, зловмисники, побачивши у дитячій дерев’яній бесідці чоловіка, який видався їм безхатченком, підійшли до нього та почали завдавати йому ударів по голові. Після цього один із підозрюваних рукою обхопив шию потерпілого, і задушив. Інший підозрюваний при цьому записав це на мобільний телефон.

За результатами розслідування 21 жовтня зловмисникам повідомили про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень: умисне вбивство, катування, умисне заподіяння тяжких ушкоджень, незаконне проникнення до житла, хуліганство та самовільне привласнення владних повноважень.

Щодо підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, вирішується питання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Пряма мова Максимець: "Напади на безпритульних людей були скоєні без будь-яких причин. Єдиний  привід - це їх негативне ставлення до цієї категорії людей. Окремою шокуючою деталлю є відеозаписи, зроблені самими підозрюваними під час катувань та вбивства. Відеозаписи долучені до матеріалів кримінального провадження і є вагомими доказами їхньої вини".

Передісторія:

  • 29 вересня поліція затримала, а столична прокуратура повідомила про підозру групі киян віком 20, 21 та 47 років, які катували безпритульних людей та знімали свої дії на відео.
  • За даними слідства, злочини були скоєні у період з 15 серпня по 5 вересня 2020 року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.
  • Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні облаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали до приміщення та обирали жертву, над якою потім знущалися. Свої дії вони знімали на мобільний телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал. В одному з епізодів після нападу на безхатька зловмисники також відібрали в нього мобільний телефон та 1000 гривень.
  • Двох осіб суд арештував, ще одному запобіжним заходом було обрано домашній арешт
  • Після зміни підозри за вчинене зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: криміналКиїв
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