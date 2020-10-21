Кияни, звинувачені в тортурах, задушили безхатька на дитячому майданчику в центрі міста

Групі киян, які катували безпритульних людей та знімали свої дії на відео, повідомили підозру в убивстві.

Джерело: Київська міська прокуратура, речник відомства Надія Максимець в коментарі УП

Деталі: Чоловіків затримали в кінці вересня, слідство встановило причетність їх до трьох випадків знущання над безхатьками, однак в процесі розслідування з’ясувався інший кричущий факт.

В ході аналізу відеозаписів, вилучених з мобільних телефонів підозрюваних, слідчі поліції встановили причетність підозрюваних до ще одного злочину, а саме умисного вбивства безпритульного чоловіка, тіло якого з ознаками удушення було знайдено 19 вересня 2020 року на дитячому майданчику на вулиці Трьохсвятительській у Києві.

Як з’ясувалось, зловмисники, побачивши у дитячій дерев’яній бесідці чоловіка, який видався їм безхатченком, підійшли до нього та почали завдавати йому ударів по голові. Після цього один із підозрюваних рукою обхопив шию потерпілого, і задушив. Інший підозрюваний при цьому записав це на мобільний телефон.

За результатами розслідування 21 жовтня зловмисникам повідомили про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень: умисне вбивство, катування, умисне заподіяння тяжких ушкоджень, незаконне проникнення до житла, хуліганство та самовільне привласнення владних повноважень.

Щодо підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, вирішується питання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Пряма мова Максимець: "Напади на безпритульних людей були скоєні без будь-яких причин. Єдиний привід - це їх негативне ставлення до цієї категорії людей. Окремою шокуючою деталлю є відеозаписи, зроблені самими підозрюваними під час катувань та вбивства. Відеозаписи долучені до матеріалів кртиінального провадження і є вагомими доказами їхньої вини".

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