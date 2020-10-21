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Киевляне, обвиненные в пытках, задушили бездомного на детской площадке в центре города

Среда, 21 октября 2020, 15:19
Киевляне, обвиненные в пытках, задушили бездомного на детской площадке в центре города

Группе киевлян, которые пытали бездомных и снимали свои действия на видео, сообщили подозрение в убийстве.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Мужчин задержали в конце сентября, следствие установило причастность их к трем случаям издевательства над бездомными, однако в процессе расследования выяснился другой вопиющий факт.

В ходе анализа видеозаписей, изъятых с мобильных телефонов подозреваемых, следователи полиции установили причастность подозреваемых к еще одному преступлению, а именно умышленному убийству бездомного мужчины, тело которого с признаками удушения было найдено 19 сентября 2020 года на детской площадке на улице Трехсвятительской в ​​Киеве.

Как выяснилось, злоумышленники, увидев в детской деревянной беседке человека, который показался им бездомным, подошли к нему и начали наносить удары по голове. После этого один из подозреваемых рукой обхватил шею потерпевшего, и задушил. Другой подозреваемый при этом записал это на мобильный телефон.

По результатам расследования 21 октября злоумышленникам сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовных преступлений: умышленное убийство, пытки, умышленное причинение тяжких повреждений, незаконное проникновение в жилище, хулиганство и самовольное присвоение властных полномочий.

В отношении подозреваемого, который находится под домашним арестом, решается вопрос об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Прямая речь Максимец: "Нападения на бездомных были совершены без каких-либо причин. Единственный повод - это их негативное отношение к этой категории людей. Отдельной шокирующей деталью являются видеозаписи, сделанные самими подозреваемыми во время пыток и убийства. Видеозаписи приобщены к материалам криминального производства и являются весомыми доказательствами их вины".

Предыстория:

  • 29 сентября полиция задержала, а столичная прокуратура сообщила о подозрении группе киевлян в возрасте 20, 21 и 47 лет, которые пытали бездомных и снимали свои действия на видео.
  • По данным следствия, преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.
  • Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в телеграмм-канал. В одном из эпизодов после нападения на бездомного злоумышленники также отобрали у него мобильный телефон и 1000 гривен.
  • Двух мужчин суд арестовал, еще одному мерой пресечения был избран домашний арест.
  • После изменения подозрения за совершенное злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда

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Темы: криминалКиев
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