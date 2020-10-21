Киевляне, обвиненные в пытках, задушили бездомного на детской площадке в центре города

Группе киевлян, которые пытали бездомных и снимали свои действия на видео, сообщили подозрение в убийстве.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Мужчин задержали в конце сентября, следствие установило причастность их к трем случаям издевательства над бездомными, однако в процессе расследования выяснился другой вопиющий факт.

В ходе анализа видеозаписей, изъятых с мобильных телефонов подозреваемых, следователи полиции установили причастность подозреваемых к еще одному преступлению, а именно умышленному убийству бездомного мужчины, тело которого с признаками удушения было найдено 19 сентября 2020 года на детской площадке на улице Трехсвятительской в ​​Киеве.

Как выяснилось, злоумышленники, увидев в детской деревянной беседке человека, который показался им бездомным, подошли к нему и начали наносить удары по голове. После этого один из подозреваемых рукой обхватил шею потерпевшего, и задушил. Другой подозреваемый при этом записал это на мобильный телефон.

По результатам расследования 21 октября злоумышленникам сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовных преступлений: умышленное убийство, пытки, умышленное причинение тяжких повреждений, незаконное проникновение в жилище, хулиганство и самовольное присвоение властных полномочий.

В отношении подозреваемого, который находится под домашним арестом, решается вопрос об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Прямая речь Максимец: "Нападения на бездомных были совершены без каких-либо причин. Единственный повод - это их негативное отношение к этой категории людей. Отдельной шокирующей деталью являются видеозаписи, сделанные самими подозреваемыми во время пыток и убийства. Видеозаписи приобщены к материалам кртиинального производства и являются весомыми доказательствами их вины".

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