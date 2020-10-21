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"Слуга народу" хоче скасувати другий тур для місцевих виборів

Середа, 21 жовтня 2020, 15:37
Слуга народу хоче скасувати другий тур для місцевих виборів
Фото з сайту ВР

Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Джерело: пост Грищенко у Facebook

Пряма мова: "21 жовтня Україна встановила новий коронавірусний антирекорд. Лічильник кількості нових хворих за добу перетнув позначку в 6700.

Тому 20 жовтня мною був зареєстрований проєкт постанови Верховної Ради України № 4234. Пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови".

Деталі: За словами Грищенко, метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему та забезпечення протидії поширенню COVID-19, епідемії грипу та ГРВІ, щоб знизити рівень загрози життю і здоров’ю населення.

На думку нардепа, нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків, а "другі тури виборів нікуди не дінуться" – їх можна провести після карантину.  

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Передісторія:

  • Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.
  • Щоб стати міським головою, кандидат повинен отримати абсолютну більшість голосів – тобто більше 50% у першому турі.
  • Якщо жоден кандидат не отримує таку абсолютну більшість, то має бути проведено повторне голосування – так званий "другий тур". У "другий тур" виходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів виборців. Щоб стати переможцем – і міським головою – у другому турі кандидату достатньо набрати просту більшість голосів.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народувиборизаконодавство
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