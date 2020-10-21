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"Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Среда, 21 октября 2020, 15:37
Слуга народа хочет отменить второй тур местных выборов
Фото с сайта ВР

Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.

Источник: пост Грищенко в Facebook

Прямая речь: "21 октября Украина установила новый коронавирусный антирекорд. Счетчик количества новых больных за сутки пересек отметку в 6700.

Поэтому 20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 000) и сельского, поселкового, городского головы".

Детали: По словам Грищенко, целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и ОРВИ, чтобы снизить уровень угрозы жизни и здоровью населения.

По мнению нардепа, нынешняя ситуация требует кардинальных шагов, а "вторые туры выборов никуда не денутся" – их можно провести после карантина.

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Предыстория:

  • Местные выборы запланированы на 25 октября.
  • Чтобы стать мэром, кандидат должен получить абсолютное большинство голосов – то есть более 50% в первом туре.
  • Если ни один кандидат не получает такое абсолютное большинство, то должно быть проведено повторное голосование – так называемый "второй тур". В "второй тур" выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. Чтобы стать победителем – и городским головой – во втором туре кандидату достаточно набрать простое большинство голосов.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСлуга народавиборызаконодательство
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