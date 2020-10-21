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Уряд розробив стратегію, як знизити удвічі смертність на дорогах

Середа, 21 жовтня 2020, 16:19
Фото поліції

Кабінет міністрів розробив стратегію підвищення безпеки на дорогах, щоб знизити смертність у ДТП у два рази.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан у Telegram

Пряма мова: "Кабмін ухвалив проєкт розпорядження "Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року".

Головна мета документа – зниження рівня смертності на дорогах внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024-го року та на 50% до 2030-го року, зменшення травмування та соціально-економічних втрат, запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення".

Деталі: Мокан пояснив, що для цього планують впроваджувати сучасні вимоги і технології, які системно охоплять всі ключові аспекти безпеки дорожнього руху. Зокрема, поведінку людини, дорожню інфраструктуру, конструкційну безпечність транспортних засобів тощо.

 

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівДТП


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