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Кабмин разработал стратегию, как снизить вдвое смертность на дорогах

Среда, 21 октября 2020, 16:19
Кабмин разработал стратегию, как снизить вдвое смертность на дорогах
Фото полиции

Кабинет министров разработал стратегию повышения безопасности на дорогах, чтобы снизить смертность в ДТП в два раза.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "Кабмин принял проект распоряжения "Об одобрении Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года".

Главная цель документа – снижение уровня смертности на дорогах в результате ДТП минимум на 30% до 2024-го года и на 50% до 2030-го года, уменьшение травмирования и социально-экономических потерь, внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения для обеспечения защиты жизни и здоровья населения".

Детали: Мокан пояснил, что для этого планируется внедрять современные требования и технологии, которые системно охватят все ключевые аспекты безопасности дорожного движения. В частности, поведение человека, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств и тому подобное.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровДТПдороги
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