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У Харкові затримали антимайданівця "Топаза", але уже відпустили

Середа, 21 жовтня 2020, 16:42

У Харківському метро поліція затримала антимайданівця Ігната Кромського відомого за позивним "Топаз", за підозрою у скоєнні тяжких злочинів, але після перевірки його відпустили.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області, "Укрінформ", Facebook-сторінка Кромського

Дослівно поліція: "Виявили розшукуваного 20 жовтня близько 19:30 на одній із станцій метро співробітники відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області.

При перевірці 34-річного чоловіка за інформаційною базою Національної поліції встановлено, що він розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій), ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ".

Деталі: Відзначається, що санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Адвокат Кромського Ігор Нагорний заявив, що "Топаза" "поза законом" затримали в метро у Харкові, але після перевірки відпустили.

Пряма мова Нагорного: "Вже на місці події я уточнив, що поліцейські знайшли по базі МВС, що Ігнат Кромськой знаходиться у розшуку, хоча там ніяких відомостей про його затримання та обрання запобіжного заходу немає. Більше того, статті, що вказані у базі МВС щодо Кромського, як він стверджує, до нього не мають ніякого відношення".

Українська правда
Теми: ХарківМайдан


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