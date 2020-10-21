Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но уже отпустили

Среда, 21 октября 2020, 16:42

В Харьковском метро полиция задержала антимайдановца Игната Кромского известного по позывныму "Топаз", по подозрению в совершении тяжких преступлений, но после проверки его отпустили.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области, "Укринформ", Facebook-страница Кромского

Дословно полиция: "Обнаружили разыскиваемого 20 октября около 19:30 на одной из станций метро сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

При проверке 34-летнего мужчины по информационной базой Национальной полиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК".

Детали: Отмечается, что санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Адвокат Кромского Игорь Нагорный заявил, что "Топаза" "вне закона" задержали в метро в Харькове, но после проверки отпустили.

Прямая речь Нагорного: "Уже на месте происшествия я уточнил, что полицейские нашли по базе МВД, что Игнат Кромский находится в розыске, хотя там никаких сведений о его задержании и избрании меры пресечения нет. Более того, статьи, указанные в базе МВД по Кромскому, как он утверждает, к нему не имеют никакого отношения".

Украинская правда
Темы: ХарьковМайдан


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Минус" 75 миллиардов: ЭП публикует засекреченный аудит "Нафтогаза"

"Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Опрос "5 вопросов от Зеленского" профинансирует "Слуга народа"

В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки – источники

Выборы-2020: ЦИК предупреждает, что подсчет голосов будет длительным

Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

Все новости...
Харьков
В Харькове возбудили дело из-за студенческого бал-маскарада
Харьков и несколько районов внесут в "красную" зону – ОГА
Кулик, которого выгнали из прокуратуры, собрался в депутаты Харьковского облсовета
Последние новости
17:37
В Госгеокадастре рассказали, как планируют возвращать назад 5 миллионов га земли
17:29
Премьер Армении Пашинян призвал свой народ к оружию
17:26
СМИ посчитали, сколько раз за 26 лет Лукашенко заявлял, что не держится за власть
17:08
Адвокатская комиссия вынесла предупреждение Портнову за хамство и угрозы в соцсетях
17:08
Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку
17:08
фотоВ Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке и требует $500 000
16:59
Грязный воздух убивает полмиллиона младенцев в год по всему миру
16:54
Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне
16:42
В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но уже отпустили
16:22
В Киеве с разницей в день двое больных COVID выбросились из окна
Все новости...