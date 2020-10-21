В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но уже отпустили

В Харьковском метро полиция задержала антимайдановца Игната Кромского известного по позывныму "Топаз", по подозрению в совершении тяжких преступлений, но после проверки его отпустили.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области, "Укринформ", Facebook-страница Кромского

Дословно полиция: "Обнаружили разыскиваемого 20 октября около 19:30 на одной из станций метро сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

При проверке 34-летнего мужчины по информационной базой Национальной полиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК".

Детали: Отмечается, что санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Адвокат Кромского Игорь Нагорный заявил, что "Топаза" "вне закона" задержали в метро в Харькове, но после проверки отпустили.

Прямая речь Нагорного: "Уже на месте происшествия я уточнил, что полицейские нашли по базе МВД, что Игнат Кромский находится в розыске, хотя там никаких сведений о его задержании и избрании меры пресечения нет. Более того, статьи, указанные в базе МВД по Кромскому, как он утверждает, к нему не имеют никакого отношения".