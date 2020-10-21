Доньку блогерки-телеведучої викрали заради викупу $200 тисяч: силовики накрили банду

На Київщині поліція попередила викрадення доньки блогерки-телеведучої з вимогою викупу.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, 21 жовтня 2020 року на території Києво-Святошинського району Київської області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера та ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у розмірі 200 тис доларів США за повернення дитини.

Зазначається, що вони ретельно готувалися до вчинення злочину, розподіливши між собою ролі та орендувавши будинок, у якому мали намір утримувати дитину.

Повідомляється, що вчинення злочину відбувалося під контролем правоохоронців. Під час передачі 150 тис доларів, зловмисників, причетних до викрадення, затримали, а дитину повернули батькам.

Правоохоронці провели обшуки у домоволодіннях і транспортних засобах учасників організованої групи.

Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За даними джерела УП, мова йде про блогерку Альону Лоран.