Доньку блогерки-телеведучої викрали заради викупу $200 тисяч: силовики накрили банду
На Київщині поліція попередила викрадення доньки блогерки-телеведучої з вимогою викупу.
Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція, джерело УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними слідства, 21 жовтня 2020 року на території Києво-Святошинського району Київської області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера та ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у розмірі 200 тис доларів США за повернення дитини.
Зазначається, що вони ретельно готувалися до вчинення злочину, розподіливши між собою ролі та орендувавши будинок, у якому мали намір утримувати дитину.
Повідомляється, що вчинення злочину відбувалося під контролем правоохоронців. Під час передачі 150 тис доларів, зловмисників, причетних до викрадення, затримали, а дитину повернули батькам.
Правоохоронці провели обшуки у домоволодіннях і транспортних засобах учасників організованої групи.
Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
За даними джерела УП, мова йде про блогерку Альону Лоран.
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Этот день я предпочла бы забыть навсегда. Я не могу ничего написать или рассказать. Смогу надеюсь в ближайшие два дня. У нас был шок. Когда я смогу обнародовать, вы будете в шоке не менее. Если в горячих новостях это не появится ранее. Берегите деток❤️ догадок не стройте, ошибётесь.