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Доньку блогерки-телеведучої викрали заради викупу $200 тисяч: силовики накрили банду

Середа, 21 жовтня 2020, 18:27

На Київщині поліція попередила викрадення доньки блогерки-телеведучої з вимогою викупу.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція

Деталі: За даними слідства, 21 жовтня 2020 року на території Києво-Святошинського району Київської області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера та ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у розмірі 200 тис доларів США за повернення дитини.

Зазначається, що вони ретельно готувалися до вчинення злочину, розподіливши між собою ролі та орендувавши будинок, у якому мали намір утримувати дитину.

Повідомляється, що вчинення злочину відбувалося під контролем правоохоронців. Під час передачі 150 тис доларів, зловмисників, причетних до викрадення, затримали, а дитину повернули батькам.

Доповнюється...

Українська правда


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