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Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200тысяч: силовики накрыли банду

Среда, 21 октября 2020, 18:27

На Киевщине полиция предупредила похищения дочери блогера-телеведущей с требованием выкупа.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, 21 октября  на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс долларов США за возвращение ребенка.

Отмечается, что они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались удерживать ребенка.

Сообщается, что совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям.

Правоохранители провели обыски дома и в транспортных средствах участников организованной группы.

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным источника УП, речь идет о блогере Алене Лоран.



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