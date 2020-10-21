Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200тысяч: силовики накрыли банду
На Киевщине полиция предупредила похищения дочери блогера-телеведущей с требованием выкупа.
Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, источник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным следствия, 21 октября на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс долларов США за возвращение ребенка.
Отмечается, что они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались удерживать ребенка.
Сообщается, что совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям.
Правоохранители провели обыски дома и в транспортных средствах участников организованной группы.
Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным источника УП, речь идет о блогере Алене Лоран.
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Этот день я предпочла бы забыть навсегда. Я не могу ничего написать или рассказать. Смогу надеюсь в ближайшие два дня. У нас был шок. Когда я смогу обнародовать, вы будете в шоке не менее. Если в горячих новостях это не появится ранее. Берегите деток❤️ догадок не стройте, ошибётесь.