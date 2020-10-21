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Україна очікує від Ірану підтвердження арешту шести причетних до збиття літака МАУ

Середа, 21 жовтня 2020, 20:18

Українське слідство протягом тижня має отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого ракетою іранських збройних сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві на сайті Офісу генерального прокурора України.

Україна, зокрема, очікує отримати документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака.

Зазначається, що відповідні домовленості були досягнуті на двосторонніх переговорах за участю заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, які завершилися у Тегерані.

Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити до України один із речових доказів - за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, який був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.

Раніше в МЗС України за підсумками другого раунду переговорів заявили, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака незалежно від їхнього громадянства.

Перший раунд переговорів з іранською стороною відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.



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