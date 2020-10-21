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Украина ждет от Ирана подтверждение ареста шести причастных к катастрофе самолета МАУ

Среда, 21 октября 2020, 20:18

Украинское следствие в течение недели должно получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, сбитого ракетой иранских вооруженных сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Украина, в частности, ожидает получить документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета.

Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты на двусторонних переговорах с участием заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, которые завершились в Тегеране.

Кроме того, до конца октября Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств - по предварительной информации, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

Ранее в МИД Украины по итогам второго раунда переговоров заявили, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета независимо от их гражданства.

Первый раунд переговоров с иранской стороной состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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