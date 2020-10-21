Президент змінив глав СБУ в АР Крим, Сумській та Волинській областях

Президент Володимир Зеленський підписав вісім указів про зміни в Службі безпеки, зокрема, змінив начальників відомства у АР Крим, Сумській та Волинській області.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: У своїх указах президент:

призначив Олексія Омельченка начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ;

призначив Олександра Провоторова начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ

звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління СБУ в АР Крим

призначив Олега Кулініча начальником Головного управління СБУ в АР Крим

звільнив Павла Данюкова з посади начальника Управління звільнив у Волинській області

призначив Миколу Лисененка начальником Управління СБУ у Волинській області

звільнив Олега Салюка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області

призначив Руслана Григоренка начальником Управління СБУ в Сумській області.