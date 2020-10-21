Президент змінив глав СБУ в АР Крим, Сумській та Волинській областях
Президент Володимир Зеленський підписав вісім указів про зміни в Службі безпеки, зокрема, змінив начальників відомства у АР Крим, Сумській та Волинській області.
Джерело: укази Зеленського
Деталі: У своїх указах президент:
призначив Олексія Омельченка начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ;
призначив Олександра Провоторова начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ
звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління СБУ в АР Крим
призначив Олега Кулініча начальником Головного управління СБУ в АР Крим
звільнив Павла Данюкова з посади начальника Управління звільнив у Волинській області
призначив Миколу Лисененка начальником Управління СБУ у Волинській області
звільнив Олега Салюка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області
призначив Руслана Григоренка начальником Управління СБУ в Сумській області.