Президент сменил глав СБУ в АР Крым, Сумской и Волынской областях

Президент Владимир Зеленский подписал восемь указов об изменениях в Службе безопасности, в частности, сменил начальников ведомства в АР Крым, Сумской и Волынской области.

Источник: указы Зеленского

Детали: В своих указах президент:

назначил Алексея Омельченко начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ;

назначил Александра Провоторова начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ

уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Главного управления СБУ в АР Крым

назначил Олега Кулинича начальником Главного управления СБУ в АР Крым

уволил Павла Данюкова с должности начальника Управления в Волынской области

назначил Николая Лисененка начальником Управления СБУ в Волынской области

уволил Олега Салюка с должности начальника Управления СБУ в Сумской области

назначил Руслана Григоренко начальником Управления СБУ в Сумской области.