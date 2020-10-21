Президент сменил глав СБУ в АР Крым, Сумской и Волынской областях
Президент Владимир Зеленский подписал восемь указов об изменениях в Службе безопасности, в частности, сменил начальников ведомства в АР Крым, Сумской и Волынской области.
Источник: указы Зеленского
Детали: В своих указах президент:
назначил Алексея Омельченко начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ;
назначил Александра Провоторова начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ
уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Главного управления СБУ в АР Крым
назначил Олега Кулинича начальником Главного управления СБУ в АР Крым
уволил Павла Данюкова с должности начальника Управления в Волынской области
назначил Николая Лисененка начальником Управления СБУ в Волынской области
уволил Олега Салюка с должности начальника Управления СБУ в Сумской области
назначил Руслана Григоренко начальником Управления СБУ в Сумской области.