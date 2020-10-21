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Президент сменил глав СБУ в АР Крым, Сумской и Волынской областях

Среда, 21 октября 2020, 22:18
Президент сменил глав СБУ в АР Крым, Сумской и Волынской областях

Президент Владимир Зеленский подписал восемь указов об изменениях в Службе безопасности, в частности, сменил начальников ведомства в АР Крым, Сумской и Волынской области.

Источник: указы Зеленского

Детали: В своих указах президент:

назначил Алексея Омельченко начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ;

назначил Александра Провоторова начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ

уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Главного управления СБУ в АР Крым

назначил Олега Кулинича начальником Главного управления СБУ в АР Крым

уволил Павла Данюкова с должности начальника Управления в Волынской области

назначил Николая Лисененка начальником Управления СБУ в Волынской области

уволил Олега Салюка с должности начальника Управления СБУ в Сумской области

назначил Руслана Григоренко начальником Управления СБУ в Сумской области.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийуказыСБУ
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