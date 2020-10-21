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В Бразилии умер участник испытания вакцины AstraZeneca

Среда, 21 октября 2020, 23:28

Один из участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, умер в Бразилии.

Источник: Reuters со ссылкой на Орган здравоохранения Бразилии Anvisa

Детали: Оксфорд заявил, что испытание будет продолжаться. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters, что испытание было бы приостановлено, если бы умерший доброволец получил вакцину от COVID-19. Но мужчина получал плацебо.

28-летний доброволец из Рио-де-Жанейро умер 15 октября. Причиной стали осложнения из-за COVID-19.

Anvisa не предоставила никаких дополнительных подробностей, сославшись на конфиденциальность медицинских данных участников испытаний. Компания AstraZeneca отказалась от комментариев.

Справка: К финальной стадии исследований Оксфорд и AstraZeneca хотят привлечь до 50 000 волонтеров и добавить в страны-участницы Японию и Россию.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, которые заявили об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19.

30 миллионов доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Великобритания, а Еврокомиссия - 300 миллионов доз.

Что было раньше: AstraZeneca приостанавливала испытания в связи с болезнью одного из волонтеров в Британии. Симптомы потенциально могли быть вызваны побочным эффектом от вакцины.

Однако в сентябре AstraZeneca возобновила испытания.

Темы: коронавирусвакцинацияБразилия


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