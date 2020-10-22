Державна митна служба ініціювала повний аудит Одеської митниці

Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика та призначила проведення повного аудиту.

Джерело: Державна митна служба

Дослівно: "21 жовтня зі своєї посади звільнений виконуючий обов'язки начальника Одеська митниця Держмитслужби Денис Пудрик.

На цю посаду п. Пудрик був призначений 21 серпня.

Причиною звільнення є негативні результати роботи митниці упродовж двох місяців. Керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовані численні випадки заниження вартості імпортованих товарів. Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту — на 11,6%.

Це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи.

У зв'язку із встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці. Його висновки будуть оголошені після закінчення перевірки".