Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Державна митна служба ініціювала повний аудит Одеської митниці

Четвер, 22 жовтня 2020, 03:12

Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика та призначила проведення повного аудиту.

Джерело: Державна митна служба

Дослівно:  "21 жовтня зі своєї посади звільнений виконуючий обов'язки начальника Одеська митниця Держмитслужби Денис Пудрик.

На цю посаду п. Пудрик був призначений 21 серпня.

Причиною звільнення є негативні результати роботи митниці упродовж двох місяців. Керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовані численні випадки заниження вартості імпортованих товарів. Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту — на 11,6%.

Це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи.

У зв'язку із встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці. Його висновки будуть оголошені після закінчення перевірки".

Теми: митниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 21 жовтня: перестановки в ОПУ, скасування другого туру виборів

відеоСправа Шеремета: усім обвинуваченим продовжили запобіжні заходи, під судом сутички

Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності

Доньку блогерки-телеведучої викрали заради викупу $200 тисяч: силовики накрили банду

"Мінус" 75 мільярдів: ЕП публікує засекречений аудит "Нафтогазу"

"Слуга народу" хоче скасувати другий тур для місцевих виборів

Усі новини...
митниця
Розпочався процес створення єдиних юросіб для Держмитниці та Податкової
Керівництво Східної митниці організувало схему на 5 млн – СБУ
СБУ з початку року відкрила 47 проваджень щодо корупції на митниці
Останні новини
03:12
Державна митна служба ініціювала повний аудит Одеської митниці
02:24
Глава Євроради скликав саміт ЄС щодо коронавірусу
01:24
У Білорусі зник відомий поет
00:33
Кабмін оновив склад наглядової ради "Укроборонпрому"
23:55
На Буковині рекорд захворювань на коронавірус від початку пандемії
23:28
У Бразилії помер учасник випробування вакцини AstraZeneca
22:49
Перша країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID
22:18
Президент змінив глав СБУ в АР Крим, Сумській та Волинській областях
22:04
Новини економіки: повноваження Рожкової, аудит "Нафтогазу", гральний бізнес
21:53
Ліга Чемпіонів: "Шахтар" переміг чемпіонів Іспанії в Мадриді
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!